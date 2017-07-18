Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Şahin'den flaş açıklama

METREKAREYE 65 kilogram yağışın düştüğü İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş öğleden sonra yağışın şiddetlenmesinin beklendiğini belirterek “Bir saatte 65-110 kilogram yağış düştü. Yağıştan ve selden etkilenen bölgeleri tahliye etmekteyiz. Öğleden sonra daha ciddi yağış gelecek” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise saat 14:00’ten itibaren yoğun yağış beklendiğini açıkladı.

İSTANBUL VALİSİ: TRAFİĞE ÖZEL ARAÇLARINIZLA ÇIKMAYIN

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın, öğlen saatlerinde etkisini artırıp, akşama kadar fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, yağışın akşama kadar devam edeceğini, vatandaşların mümkün olduğu kadar trafiğe özel araçlarıyla çıkmaması uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Saat 14.00'den sonra yoğun yağış bekleniyor. Yağış akşama kadar devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, trafiğe mümkün mertebe özel araçlarıyla çıkmamalarıdır" uyarısında bulundu.

"AVRASYA TÜNELİ'NDE SORUN YOK"

Vali Şahin, "Mevsim normallerinin bir kaç katı olması nedeniyle su birikmeleri oldu. Ekiplerimiz bu noktalara hızla müdahale ediyorlar. Hem belediyemizin ekipleri hem AFAD ekipleri bu baskınlarla bir taraftan mücadele ederken, trafiğin akışının düzenlenmesi noktasında da emniyet müdürlüğümüzün ekipleri ve jandarma komutanlığımızın trafik timleri görev başındalar. Avrasya Tüneli de tünel dışındaki Yenikapı ve Samatya alt geçitlerindeki su birikintileri nedeniyle tedbir olarak tek yönlü ulaşımı durduruldu. Tünelin kendisi ile ilgili bir sıkıntı yok. Yağış, Çarşamba gününe kadar sürecek" ifadelerini kullandı.