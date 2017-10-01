Kadına yumruk atan saldırganı ayakkabısı ele verdi

GÜVENLİK kameralarını inceleyen polis yaklaşık 20 binada yaptığı aramada şüphelinin ayakkabılarını bir dairenin önünde görünce evi tespit etti. Şüpheli Hakan Dündar burada yapılan aramada yakalanarak emniyete götürüldü.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerası inceledi. İncelenen kameralarda şüphelinin Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki evinin sokağı tespit edildi.
ŞÜPHELİNİN EVİ AYAKKABILARINDAN TESPİT EDİLDİ
Sokakta arama yapan ekipler yaklaşık 20 binayı gezdi ve çevrede şüphelinin eşkâlini sordu. Görüntülerde net bir şekilde belli olan ayakkabıları bir dairenin girişinde gören ekipler daireyi tespit etti. Burada arama yapan polisler, şüpheliyi yakalayarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Hakan Dündar, sağlık raporu için hastaneye götürüldü.
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