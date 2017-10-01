Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
2 Ekim 2017 Alanya -...
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
banner468

Kadına yumruk atan saldırganı ayakkabısı ele verdi

Ataşehir'de bir kadına önce omuz daha sonra da yumruk atan saldırgan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı

Kadına yumruk atan saldırganı ayakkabısı ele verdi

Ataşehir'de bir kadına önce omuz daha sonra da yumruk atan saldırgan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı

01 Ekim 2017 Pazar 20:29
Kadına yumruk atan saldırganı ayakkabısı ele verdi
banner404

GÜVENLİK kameralarını inceleyen polis yaklaşık 20 binada yaptığı aramada şüphelinin ayakkabılarını bir dairenin önünde görünce evi tespit etti. Şüpheli Hakan Dündar burada yapılan aramada yakalanarak emniyete götürüldü.
 
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerası inceledi. İncelenen kameralarda şüphelinin Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki evinin sokağı tespit edildi.
 
ŞÜPHELİNİN EVİ AYAKKABILARINDAN TESPİT EDİLDİ
 
Sokakta arama yapan ekipler yaklaşık 20 binayı gezdi ve çevrede şüphelinin eşkâlini sordu. Görüntülerde net bir şekilde belli olan ayakkabıları bir dairenin girişinde gören ekipler daireyi tespit etti. Burada arama yapan polisler, şüpheliyi yakalayarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Hakan Dündar, sağlık raporu için hastaneye götürüldü.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AtaşehirAtaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ lideri Gülen'in iadesi hakkında flaş açıklama
FETÖ lideri Gülen'in iadesi hakkında flaş açıklama
Erdoğan'dan komutanlara: Her an hazır olun
Erdoğan'dan komutanlara: Her an hazır olun
Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim