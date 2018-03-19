Kadına şiddet uygulayan magandaya meydan dayağı

İSTANBUL Bayrampaşa'da bir erkek sokak ortasında kadına şiddet uyguladı. Kadının yardım çığlıklarına kayıtsız kalmayan vatandaşlar saldırgana meydan dayağı attı.
Bayrampaşa'da gerçekleşen olayda, bir erkek sokak ortasında kadına şiddet uyguladı. Kadının yardım çığlıklarına ise o sırada yoldan geçen insanlar koştu.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Bir grup vatandaş kadına şiddet uygulayan erkeğe meydan dayağı atı. O anlar amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi. Daha sonra maganda olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.
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