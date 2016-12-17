Kadın yazarı öldüren şüpheliden polise ilginç tepki

CİNAYET Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sinem K., nöbetçi savcılıkta ifade vermek için adliye koridorunda beklediği anda kelepçesinin açılmasını istedi.

Polislerin "Açmayacağız Sinem" diye uyardığı şüpheli, "Ben sizin gibi bir insan değilim. Sen enerji bedeni ne biliyor musun" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Sinem K. nın koridorda zaman zaman güldüğü zaman zaman ise kendi kendine mırıldandığı görüldü.

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