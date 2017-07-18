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Kadın arabasının üstünde mahsur kaldı, çocuk sel sularına kapıldı

Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'u sel götürüyor. Aksaray'da bir çocuk sel sularına kapılırken, bir kadının ise aracının üzerinde mahsur kaldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Kadın arabasının üstünde mahsur kaldı, çocuk sel sularına kapıldı

Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'u sel götürüyor. Aksaray'da bir çocuk sel sularına kapılırken, bir kadının ise aracının üzerinde mahsur kaldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

18 Temmuz 2017 Salı 12:11
Kadın arabasının üstünde mahsur kaldı, çocuk sel sularına kapıldı
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SAĞANAK yağmur  İstanbul'un tamamında etkili oluyor. Aksaray'da araçlar sel sularına kapılırken, bir kadın ise aracının üzerinde mahsur kaldı. O anın görüntüleri vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

ÇOCUK YÜZEREK GİDİYOR

Aksaray'dan bir dikkat çeken kare daha geldi. Sel sularına kapılan çocuk, çareyi yüzmede buldu.
METROYU DA SU BASTI

Aksaray metrosunu da su bastı.  Bakırköy'e kadar sefer yapabiliyor. Metro, Metrobüs ve halk otobüsü seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulYağış
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