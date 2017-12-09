Kadıköy metrosunda kitap okuyanlar sosyal medyada olay oldu

KİTAP okuma oranında dünyada 86’ncı olan Türkiye’de son yıllarda toplu taşıma araçlarında farkındalık oluşturmak için kitap okunuyor.

Önceki sabah Kadıköy metrosundan paylaşılan bu fotoğraf da trendin bir göstergesi. Metroda işe giden bir kişinin çekip paylaştığı fotoğrafta, oturarak seyahat edenlerin neredeyse çoğu kitap okurken görülüyor. Hatta ayakta duranların da bir elleriyle tutunduğu, diğer eliyle ise kitaplarını tuttuğu dikkat çekiyor. Vatan'ınn haberine göre fotoğrafı çeken kişi, yüzlerce beğeni alan görüntüyü Twitter’da “Burası Moskova metrosu değil, Kadıköy metrosu” notuyla paylaştı.