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Kadıköy metroda kadına saldırı!

Kadıköy Bostancı Metro Durağı'nda 3 gün önce, bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddia edilen Atınç M. gözaltına alındı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı

Kadıköy metroda kadına saldırı!

Kadıköy Bostancı Metro Durağı'nda 3 gün önce, bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddia edilen Atınç M. gözaltına alındı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı

15 Mart 2018 Perşembe 23:54
Kadıköy metroda kadına saldırı!
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bostancı Polis Merkezi'ne gelen Kerime P.(36), 12 Mart günü saat 07.15 sıralarında, işyerine gitmek üzere Bostancı Metro Durağı'na geldiğini ve asansöre bineceği sırada bir erkeğin saldırısına uğradığını bildirdi. Kerime P. asansörden inen uzun saçlı bir erkeğin yanına gelerek yüzüne tükürdüğünü, kendisine hitaben "Allah sizin belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden." şeklinde hakaret ve küfürler ettiğini söyleyerek bu kişiden şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istasyonun güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıkarıldı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin kullandığı İstanbulkart seri numarası tespit edildi. Ardından sözkonusu seri numaralı İstanbulkartın Altunizade Metro İstasyonu'nu sıklıkla kullandığı belirlendi. Görüntülerden elde edilen fotoğrafla burada bekleyen ekipler, bugün saat 13.45 sıralarında eşkâle uyan şüpheli Atınç M.(36)'yı yakalayarak gözaltına aldı.
 
Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan Atınç M., yapılan yüzleştirmede Kerime P. tarafından teşhis edildi. Dolandırıcılıktan daha önceden de poliste kaydı bulunduğu anlaşılan Atınç M.'nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KadıköyMetroKadınAtınç
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