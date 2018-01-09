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Kaderin cilvesi! Cinayetten hapis yatmıştı, boğazı kesilerek öldürüldü

Cinayet suçundan tahliye olan eski mahkum, kavga ettiği arkadaşı tarafından surların dibinde boğazı kesilerek öldürdürüldü

Kaderin cilvesi! Cinayetten hapis yatmıştı, boğazı kesilerek öldürüldü

Cinayet suçundan tahliye olan eski mahkum, kavga ettiği arkadaşı tarafından surların dibinde boğazı kesilerek öldürdürüldü

09 Ocak 2018 Salı 22:09
Kaderin cilvesi! Cinayetten hapis yatmıştı, boğazı kesilerek öldürüldü
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BURSA'DA tartışma sonrası arkadaşının boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı vatandaşlarca linç edilmek istendi. Yüksekten atlayarak kaçmaya çalışan yaralı zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SURLARIN DİBİNDE BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, cinayet saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Tophane Yokuşu surların altındaki yeşil alanda meydana geldi. Cinayet suçundan tahliye edilen ve denetimli serbestlik sebebiyle bir kamu kuruluşunda çalışan 58 yaşındaki Celil Tükenmez, tartıştığı Yılmaz K. tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Vatandaşların fark ettiği katil zanlısı Yılmaz K. linç edilmek istendi. Çakırhamam Otobüs Durakları'na doğru yokuştan kaçan zanlı olay yerine kısa sürede gelen polislerce gözaltına alındı. Kendisi de yaralı olan Yılmaz K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde tedbir aldı. Zanlının tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetOsmangazi
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