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Kader'e ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğan caniden pişkin talep

Eskişehir'de fotomodellik yapan genç kızı, ormana götürüp tecavüz ettikten sonra iç çamaşırı ile boğan katil, mahkemede "Pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi

Kader'e ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğan caniden pişkin talep

Eskişehir'de fotomodellik yapan genç kızı, ormana götürüp tecavüz ettikten sonra iç çamaşırı ile boğan katil, mahkemede "Pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi

13 Nisan 2018 Cuma 14:01
Kader'e ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğan caniden pişkin talep
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 ESKİŞEHİR'DE genç kız ormanda ağzına iç çamaşırı sokularak öldürülmüştü. Katil, mahkemede yargılandığı davada "Pişmanım" deyip tahliyesini istedi ancak müebbet hapis cezasının yanı sıra 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

FOTOMODEL KIZ ORMANDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Eskişehir'de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir'in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.,

AĞZINA İÇ ÇAMAŞIRI SOKULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

 Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader'in cinayet şüphelisi olan Metin Y.'yi Erenköy Mahallesi'ndeki baldızının evinde yakalamış, jandarma ekiplerine teslim etmişti. Şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YETMEZMİŞ GİBİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanığın yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Metin Y. ile avukatlar katıldı. Sanık, mahkemede "Pişmanım" deyip tahliyesini istedi.

KATİL, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Metin Y.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, ayrıca tecavüz suçundan 13 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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