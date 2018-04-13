Kader'e ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğan caniden pişkin talep

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Metin Y.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, ayrıca tecavüz suçundan 13 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader'in cinayet şüphelisi olan Metin Y.'yi Erenköy Mahallesi'ndeki baldızının evinde yakalamış, jandarma ekiplerine teslim etmişti. Şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eskişehir'de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir'in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.,

ESKİŞEHİR 'DE genç kız ormanda ağzına iç çamaşırı sokularak öldürülmüştü. Katil, mahkemede yargılandığı davada "Pişmanım" deyip tahliyesini istedi ancak müebbet hapis cezasının yanı sıra 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

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