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Kaçırıldığı iddia edilen 20 yaşındaki genç kız ortaya çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için servisten indiği esnada ortadan kaybolan ve 5 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki Banu D., ortaya çıktı. Genç kızın annesi Nuray D., kızını kaçırdığını iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaçırıldığı iddia edilen 20 yaşındaki genç kız ortaya çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için servisten indiği esnada ortadan kaybolan ve 5 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki Banu D., ortaya çıktı. Genç kızın annesi Nuray D., kızını kaçırdığını iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu

26 Mart 2018 Pazartesi 21:30
Kaçırıldığı iddia edilen 20 yaşındaki genç kız ortaya çıktı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Akyazı'da bir fabrikada çalışan Banu D.'nin, iddiaya göre işe giriş esnasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldığı iddia edilmişti.

Kızlarından haber alamayan aile İlçe Jandarma Karakoluna giderek jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmada Banu D.'nin fabrikadaki işine gelişi sırasındaki güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş, genç kızı servisten indikten sonra bir kişinin kolundan çekerek götürmeye çalıştığı görüntülere yansımıştı. Ailesinin 5 gündür haber alamadığı 20 yaşındaki Banu D.'yi kimin götürdüğü belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler genç kızı, yaklaşık 3 ay önce resmi nikah kıydığı A.K.'nin götürdüğünü tespit etti. Genç kızın eşinin Fransa'da yaşadığı öğrenildi. 

Banu D.'nin annesi Nuray D., Akyazı Adliyesine giderek kızını kaçırdığını iddia ettiği kişilerden şikayetçi oldu. Suç duyurusunda bulunan Nuray D., adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı. 

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Anahtar Kelimeler:
Genç Kız
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