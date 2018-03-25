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Kaçırılan genç kız, nefes kesen kovalamacayla kurtarıldı!

Samsun'da 2 kişi, genç bir kızı zorla araca bindirerek kaçırdı. Olaya şahit olan bir kişinin polise haber vermesiyle genç kız, nefes kesen bir kovalamacanın ardından kurtarıldı

Kaçırılan genç kız, nefes kesen kovalamacayla kurtarıldı!

Samsun'da 2 kişi, genç bir kızı zorla araca bindirerek kaçırdı. Olaya şahit olan bir kişinin polise haber vermesiyle genç kız, nefes kesen bir kovalamacanın ardından kurtarıldı

25 Mart 2018 Pazar 10:27
Kaçırılan genç kız, nefes kesen kovalamacayla kurtarıldı!
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SAMSUN'UN Bafra ilçesinde zorla arabaya bindirilerek kaçırılmak istenen genç kızı, polis ekipleri kurtardı. Araçta baygın halde bulunan kız, 2 kişiden şikayetçi oldu, savcılık serbest bıraktı.

GENÇ KIZI ZORLA ARACA BİNDİRİP KAÇIRDILAR

 Fatih'te E.D.(20) isimli genç kızı, A.D.(30) ve A.Ö.(28) isimli şahıslar zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştılar.

OLAYA TANIK OLAN BİR KİŞİ İHBAR ETTİ, POLİS TAKİBE ALDI

Olayı gören bir ihbarcının 155'i arayarak aracın plakasını bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede otomobili Aktekke yolunda takibe aldı.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDILAR

'Dur' ihtarına uymayan otomobili kovalamaca sonunda durduran ekipler, şahısları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdüler. Otomobilde yarı baygın vaziyette bulunan E.D. ise olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇTA BAYGIN BULUNAN KIZ 2 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Burada yapılan tedavisinin ardından polis ekipleriyle birlikte karakola giden E.D., şahıslardan şikayetçi oldu. Genç kızın şikayetçi olduğu şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetci cumhuriyet savcısının talimatıyla ikmalen getirilmek üzere serbest bırakıldılar.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunKovalamaca
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