Kaçak üretilen bin 450 kilogram peynir imha edildi

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda sağlıksız koşullarda peynir ve süt ürünleri ile küçükbaş-büyükbaş sakatat üretimi yapan Rızaiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ruhsatsız imalathanede bin 450 kilo peynir ve 219 kilogram çiğ süt kreması ele geçirildi. El konulan ürünler Osmaniye Çöp Toplama Tesisi'nde imha edildi. İş yerleri mühürlenirken, sahiplerine de idari para cezası kesildi.
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