Kaçak sigara operasyonu

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kaçak sigara satışı yapan şahıslara yönelik 30 Ekim 2017 ile 06 Kasım 2017 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda Kayaönü mahallesinde bir şahıstan 4 bin 600 paket, Eyüp Sultan mahallesinde bir başka şahıstan 715 paket olmak üzere toplam 5 bin 315 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonlarda iki şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslar 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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