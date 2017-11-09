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Kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te polis ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda toplam 5 bin 315 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

Kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te polis ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda toplam 5 bin 315 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

09 Kasım 2017 Perşembe 13:48
Kaçak sigara operasyonu
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GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kaçak sigara satışı yapan şahıslara yönelik 30 Ekim 2017 ile 06 Kasım 2017 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda Kayaönü mahallesinde bir şahıstan 4 bin 600 paket, Eyüp Sultan mahallesinde bir başka şahıstan 715 paket olmak üzere toplam 5 bin 315 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonlarda iki şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslar 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKaçak SigaraOperasyon
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