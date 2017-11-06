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Kaçak mülteciler yakalandı

Ayvacık'ta iki ticari araç içinde 35 yabancı uyruklu yakalandı, iki organizatör gözaltına alındı

Kaçak mülteciler yakalandı

Ayvacık'ta iki ticari araç içinde 35 yabancı uyruklu yakalandı, iki organizatör gözaltına alındı

06 Kasım 2017 Pazartesi 19:44
Kaçak mülteciler yakalandı
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ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla  Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 35 kişi yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişleri önleme  faaliyetlerinde bulunanjandarma ekipleri, yaptıkları yol kontrolleri esnasında  şüphelendikleri iki ticari aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan araçlar takibe alındı.

Bademli köyünün Acıdere mevkisinde durdurulan iki araçta yapılan  incelemede, 28Suriye, 1 Afganistan, 1 Tunus, 1 Haiti, 4 Gabon uyruklu toplam 35  kişi yakalandı, bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri  belirlenen iki kişi de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular ifadelerinin alınması ve kimlik tespitlerinin  yapılmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak mülteciler yakalandı
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