kaçak mülteciler yakalandı

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 35 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerinde bulunanjandarma ekipleri, yaptıkları yol kontrolleri esnasında şüphelendikleri iki ticari aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin dur ihtarına uymayan araçlar takibe alındı.
Bademli köyünün Acıdere mevkisinde durdurulan iki araçta yapılan incelemede, 28Suriye, 1 Afganistan, 1 Tunus, 1 Haiti, 4 Gabon uyruklu toplam 35 kişi yakalandı, bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri belirlenen iki kişi de gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular ifadelerinin alınması ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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