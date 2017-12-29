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Kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

29 Aralık 2017 Cuma 15:48
Kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
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ALINAN bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü Armutlu mevkinde 'kaçak kazı yapılıyor' ihbarına değerlendiren jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Burada ekipler, şüpheliler Ş.Ö, S.A, M.A, İ.M. ve E.A.'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. 1'inci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan 1 adet metal define arama detektörü, 1 adet detektör şarj aleti ve 14 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorguların ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak KazıOperasyonBilecik
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