Kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

ALINAN bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü Armutlu mevkinde 'kaçak kazı yapılıyor' ihbarına değerlendiren jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Burada ekipler, şüpheliler Ş.Ö, S.A, M.A, İ.M. ve E.A.'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. 1'inci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan 1 adet metal define arama detektörü, 1 adet detektör şarj aleti ve 14 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorguların ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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