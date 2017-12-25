Kaçak ilaç operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçe merkezinde bir iş yerinde kaçak ilaç satıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 300 miligram ağırlığında 534 kutu şurup ve 300 adet Aqueous Nasal Sprey (50 mcg) şurup ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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