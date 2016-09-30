Kaçak cep telefonu ve sigara operasyonu

GÜRPINAR İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan hafif ticari araç, Van-Hakkari karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, farklı markalarda bandrolü bulunmayan 22 bin 500 paket kaçak sigara ile bin 570 adet adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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