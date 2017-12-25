Kaçak avlanan 5 avcıya ceza

ORMAN ve Su İşleri Ordu İl Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mesudiye ilçesinde, 5 kişilik avcı grubunun kaçak avcılık yaptığını belirledi. Suçüstü yakalanan avcı gurubuna 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nda belirtilen ‘Avlanma Usul ve Esaslarına’ aykırı olarak kabahat işledikleri sebebiyle kişi başı bin lira ceza kesildi. Ayrıca bu kişilerin 5 adet yivsiz av tüfeğine el konuldu.