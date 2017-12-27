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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. Aylar süren takip sonucunda düzenlenen operasyonlarla piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 kilogram kokain ile 1 kilo eroin maddesi ve bir miktar Afyon sakızı maddesi ele geçirildi

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. Aylar süren takip sonucunda düzenlenen operasyonlarla piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 kilogram kokain ile 1 kilo eroin maddesi ve bir miktar Afyon sakızı maddesi ele geçirildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:55
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; yurt dışından temin edilen yüklü miktarda kokain maddesinin İstanbul genelinde torbacı tabir edilen şahıslara A.B. isimli şahıs tarafından dağıtılacağı bilgisine ulaşıldı.

Lokanta deposunda kokain
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde; A.B. isimli şahsın insan trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kullandığını tespit eden jandarma ekipleri, takibe aldığı A.B.’yi Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki bir lokantanın deposuna düzenlediği şok operasyonla yakaladı. Lokantanın deposunda yapılan aramalarda; alışveriş poşetleri içerisinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 kilogram kokain maddesi, piyasaya dağıtılmadan ele geçirildi.

Ele geçirilen kokain maddesinin üzerinde R, O, L, E ve X harflerinin bulunması dikkat çekti. Jandarma tarafından yapılan kontrolde kokainin saf halde olduğu belirlendi. A.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fırın tepsisinde eroin
Operasyonlarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak Avcılar ilçesinde Y.K. isimli şahsın evine de baskın yaptı. Evde yapılan aramada fırın tepsisi içinde 1 kilogram eroin maddesi, 6 gram Afyon sakızı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi tek kullanımlık dozlar halinde sattığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıUyuşturucuDarbe
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