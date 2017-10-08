Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına baskın

YAPILAN operasyona piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin dedektör köpeklerin koku almaması için uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlere koyduğu belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy'de bir evde yurt dışından getirildiği tespit edilen 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı. Ekipler, iki ay süren fiziki takibin ardından uyuşturucu maddenin İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına teslim edileceğini belirledi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararının ardından belirlenen eve baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda; B.A., H.A., A.E. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar Bakırköy’de bulunan bir evde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 11 kilo skunk uyuşturucu maddesi, bir adet ruhsatsız ve seri numarasız 9 mm çapında tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ile sekiz adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Özel vakumlu poşetlerle saklamışlar

Öte yandan, yapılan araştırmada jandarma ekipleri ilginç bir detay buldu. Dedektör köpeklere yakalanmamak için daha önce görülmeyen bir yöntem kullanan şüpheli şahıslar; uyuşturucuların yakalanmaması ve koku yaymaması için özel vakumlu poşetlere koyup, fabrikasyon alüminyum folyo ile sardıkları belirlendi.

Sosyal medyada tanışmışlar

Öte yandan, şüphelilerden Arnavutluk vatandaşı S.A. isimli şahsın Türk vatandaşı şahıslar ile sosyal medya üzerinden tanıştığı ve irtibat kurduğu belirlendi. Üç şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli firari A.E.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor.