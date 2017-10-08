Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375
Kadınlar her ay bu sorunu yaşıyor
Kadınlar her ay bu sorunu...
Diş röntgeninde radyasyon riskine karşı önlem şart
Diş röntgeninde radyasyon riskine karşı...
8 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
8 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddenin (Skunk), İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen dağıtıcılara teslim edileceği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi

Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddenin (Skunk), İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen dağıtıcılara teslim edileceği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi

08 Ekim 2017 Pazar 13:41
Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına baskın
banner404

YAPILAN operasyona piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin dedektör köpeklerin koku almaması için uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlere koyduğu belirlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy'de bir evde yurt dışından getirildiği tespit edilen 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı. Ekipler, iki ay süren fiziki takibin ardından uyuşturucu maddenin İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına teslim edileceğini belirledi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararının ardından belirlenen eve baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda; B.A., H.A., A.E. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar Bakırköy’de bulunan bir evde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 11 kilo skunk uyuşturucu maddesi, bir adet ruhsatsız ve seri numarasız 9 mm çapında tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ile sekiz adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Özel vakumlu poşetlerle saklamışlar
Öte yandan, yapılan araştırmada jandarma ekipleri ilginç bir detay buldu. Dedektör köpeklere yakalanmamak için daha önce görülmeyen bir yöntem kullanan şüpheli şahıslar; uyuşturucuların yakalanmaması ve koku yaymaması için özel vakumlu poşetlere koyup, fabrikasyon alüminyum folyo ile sardıkları belirlendi.
Sosyal medyada tanışmışlar
Öte yandan, şüphelilerden Arnavutluk vatandaşı S.A. isimli şahsın Türk vatandaşı şahıslar ile sosyal medya üzerinden tanıştığı ve irtibat kurduğu belirlendi. Üç şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli firari A.E.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıUyuşturucuBaskın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keçi çobanı milyon yıllık fosil buldu
Keçi çobanı milyon yıllık fosil buldu
Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar
Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar
Mobilya imalathanesinde yangın
Mobilya imalathanesinde yangın

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim