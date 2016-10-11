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Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Malatya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında kubar esrar maddesi, kaçak telefon ve çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Malatya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında kubar esrar maddesi, kaçak telefon ve çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

11 Ekim 2016 Salı 16:10
Jandarmadan kaçakçılık operasyonu
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İL Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 100 gram kubar esrar maddesi, 50 adet kaçak cep telefonu ve 7 bin 930 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği belirtildi. Aynı operasyonlarda Pütürge ilçesinde de FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 1 adet micro cd kartı ile 1 adet sim kartının da ele geçirildiği kaydedildi.
Son bir haftalık süre zarfından toplam 19 bin 515 kişinin sorgulamasının yapıldığı belirtilerek bu kapsamda 94 şahsın yakalandığı dile getirildi.
Ayrıca jandarma trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 5 bin 107 aracın kontrol edildiği ve trafik kurallarına uymayan 232 araç sürücüsüne ceza kesildiği belirtildi. 89 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda 80 okul servis aracının da kontrol edildiği açıklandı.
 
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Jandarmadan Kaçakçılık OperasyonuJandarmaKaçakçılık OperasyonuMalatya
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