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Jandarmadan kaçakçılara müdahale

Tokat’ın Niksar ilçesinde ülkeye kaçak yollarla sokulan görüntülü diafon apartman konuşma ve görüntü sistemleri ele geçirildi

Jandarmadan kaçakçılara müdahale

Tokat’ın Niksar ilçesinde ülkeye kaçak yollarla sokulan görüntülü diafon apartman konuşma ve görüntü sistemleri ele geçirildi

16 Aralık 2016 Cuma 14:47
Jandarmadan kaçakçılara müdahale
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NİKSAR İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uluslararası D-100 Karayolu’nda yapılan asayiş ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İran’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolu otobüsünde yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla sokulduğu iddia edilen 140 adet görüntülü diafon apartman konuşma ve görüntü sistemleri ele geçirildi.
Piyasa değeri 100 bin TL olduğu öğrenilen kaçak malzemeleri İstanbul’a götürdüğü iddia edilen M.K.A. adlı İran uyruklu bir kişi jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 
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Jandarmadan Kaçakçılara MüdahaleTokatNiksar
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