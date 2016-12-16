Jandarmadan kaçakçılara müdahale

Piyasa değeri 100 bin TL olduğu öğrenilen kaçak malzemeleri İstanbul’a götürdüğü iddia edilen M.K.A. adlı İran uyruklu bir kişi jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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