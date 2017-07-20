Jandarma cezaevi firarisini evinde yakaladı

KDZ. Ereğli ilçesinde hırsızlık ve gasp gibi bir çok suçtan 15 yıl ceza alan İ.K. 11 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra 9 ay önce Devrek Açık Cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz Pazar günü cezaevinden firar etmesi üzerine jandarma ve polise bilgi verildi. Jandarma ekipleri yaptıkları takibin ardından İ.K.’yı Aydınlar Köyü’nde ki evinde olduğunu tespit ederek yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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