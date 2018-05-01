Jandarma bir ilke imza attı

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde faaliyet gösteren paraşütçüler göz dolduruyor. Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK bünyesinde görev yapan paraşütçülerin faaliyetleri ile ilgili bir klip hazırladı. Klipte paraşütçülerin atlayışlarından görüntüler yer almakta

"İlkleri biz başarırız!" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ( JÖAK ) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı.

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