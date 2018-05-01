Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104283
ALTIN
172.136
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5794
EURO
4.9081
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Instagram'a yakında gelecek olan 6 özellik
Instagram'a yakında gelecek olan 6...
WhatsApp'ın CEO'su istifa etti
WhatsApp'ın CEO'su istifa etti

Jandarma bir ilke imza attı

Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.

Jandarma bir ilke imza attı

Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 17:57
Jandarma bir ilke imza attı
banner404

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.

"İlkleri biz başarırız!" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı.

Klipte, JÖAK paraşüt takımının 10 bin fitte Türk bayrağını dalganlandırdığı görülüyor.

JÖAK Paraşütçüleri ilkleri başarıyor

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde faaliyet gösteren paraşütçüler göz dolduruyor. Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK bünyesinde görev yapan paraşütçülerin faaliyetleri ile ilgili bir klip hazırladı. Klipte paraşütçülerin atlayışlarından görüntüler yer almakta

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 01.05.2018 16:09
Anahtar Kelimeler:
JandarmaMI-17 HelikopterJÖAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan kiliseye saldırıya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan kiliseye saldırıya ilişkin açıklama
Selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı
Selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı
10 kişilik gasp çetesinin lideri kadın çıktı
10 kişilik gasp çetesinin lideri kadın çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim