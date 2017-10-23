Jandarma 20 yıllık cinayetin zanlısını yakaladı

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettiği istihbarat doğrultusunda Karaköprü ilçesindeki bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda üzerinden M.C.Y. ismine ait kimlik çıkan 45 yaşlarındaki bir erkek şahıs gözaltına alındı. Karakola götürülen şahsın parmak izin araştırmasında, 25 Nisan 1997 tarihinde meydana gelen cinayetin firari zanlısı M.Y. olduğu belirlendi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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