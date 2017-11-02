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"Jakuzi" operasyonu! Polis bile şok oldu...

Ankara'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yaptırıldığı için daha önceden iki kez mühürlenen, ancak faaliyetlerine devam eden masaj salonuna düzenlenen baskında 7'si kadın olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, VIP" müşterilere jakuzili özel odalarda hizmet verdiği tespit edilirken, bina içinde güvenlik kameralarıyla donatılmış gizli geçitlerin bulunması polis ekiplerini bile şaşkına uğrattı

"Jakuzi" operasyonu! Polis bile şok oldu...

Ankara'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yaptırıldığı için daha önceden iki kez mühürlenen, ancak faaliyetlerine devam eden masaj salonuna düzenlenen baskında 7'si kadın olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, VIP" müşterilere jakuzili özel odalarda hizmet verdiği tespit edilirken, bina içinde güvenlik kameralarıyla donatılmış gizli geçitlerin bulunması polis ekiplerini bile şaşkına uğrattı

02 Kasım 2017 Perşembe 17:38
"Jakuzi" operasyonu! Polis bile şok oldu...
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ANKARA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yaptırıldığı için son 5 ay içinde iki kez işlem yapılarak mühürlenen masaj salonunun faaliyetine devam ettiği bilgisi üzerine şüphelilerin Çankaya'ya bağlı Yıldızevler Mahallesi'ndeki adresine baskın gerçekleştirildi. Bir apartmanın 5'inci katındaki dubleks iki daireyi kiralayan masaj salonu işletmecilerin binanın her tarafını güvenlik kameralarıyla donattığı ve "VIP" müşterilere jakuzili özel odalarda hizmet verdiği ortaya çıktı."Jakuzi" adı verilen operasyonda 7'si kadın 16 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon sırasında içeride bulunanların kaçmaya çalıştığını fark eden polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda iki ayrı gizli geçitin olduğu tespit edildi. 

Çatı katında gizleniyorlarmış

Geçitlerden birinin binanın asansör makine dairesine çıktığı, polis baskınları sırasında ise bazı özel müşterilerin bu geçitleri kullanarak çatı katında gizlendiği belirlendi. Salonun dubleks katında yapılan aramalarda aynayla kaplı bir başka geçit daha bulunurken, aynayla gizlenmiş kapıdan içeri giren polisler, burada da "VIP" müşteriler için hazırlanan iki ayrı odaya ulaştı.

16 masaj odası

Her iki dairede toplam 16 masaj odası bulunduğunu tespit eden polis ekipleri jakuzilerin bulunduğu özel odalarda üç kadın ile "harem masajı", dört kadın ile  "sultan masajı" adı altında fuhuş yaptırıldığını belirledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan zanlılardan 14'üne, "zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele" kapsamında 209 lira idari ceza uygulanarak serbest bırakılırken, masaj salonu işletmecisi olduğu belirlenen 2 şüphelinin "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
JakuziOperasyonAnkara Emniyet MüdürlüğüAnkaraAhlak Büro Amirliği
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