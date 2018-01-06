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İzne gelen uzman çavuşa, silahlı saldırı! Araçlar delik deşik oldu

Hakkari'den memleketi Kastamonu'ya izne gelen uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, kendisine ateş açan şüphelinin ismini verdi

İzne gelen uzman çavuşa, silahlı saldırı! Araçlar delik deşik oldu

Hakkari'den memleketi Kastamonu'ya izne gelen uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, kendisine ateş açan şüphelinin ismini verdi

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:27
İzne gelen uzman çavuşa, silahlı saldırı! Araçlar delik deşik oldu
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HAKKARİ'DEN Kastamonu'ya İzne Gelen Uzman Çavuş, Silahlı Saldırıya Uğradı 5 saat önce
Hakkari'den memleketi Kastamonu'ya izne gelen uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, kendisine ateş açan şüphelinin ismini verdi.

 Hakkari'den memleketi Kastamonu'ya izne gelen uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda uzman çavuş ağır yaralandı.

İZNE GELDİ, SALDIRIYA UĞRADI
Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan Uzm. Çvş. U.K. (26), memleketi Kastamonu'ya izne geldi. Gece geç saatlerde yol kenarından yürüyen Uzm. Çvş. U.K, İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Uzm. Çvş. U.K, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.


SALDIRAN ŞÜPHELİNİN İSMİNİ VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Uzm. Çvş. U.K, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzm. Çvş. U.K, olay yerine gelen polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine kendisini vuran şahsın İ.K. olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç ile kaçtığı tahmin edilen ve uzman çavuş tarafından ismi verilen İ.K.'yi arama çalışmalarına başladı.


PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR DELİK DEŞİK OLDU
Öte yandan silahlı saldırı nedeniyle o esnada yoldan geçen S.A. idaresindeki otomobilin camları kırıldı. Sağ yan dikiz aynasından kurşun girdiği ve camı kırıldığı belirlenen otomobil, olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra güvenli bir yere aracını park ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ayrıca silahlı saldırı nedeniyle saldırının olduğu bölgede yolun kenarında park halinde duran iki otomobilde de hasar oluştu. Silahlı saldırı sonrası incelemelerde bulunan Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede çok sayıda boş kovan buldu.


UZMAN ÇAVUŞ AĞIR YARALI
Silahlı saldırı sonrasında ağır yaralanan Uzm. Çvş. U.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılması için ameliyata alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların kimliğini belirlemeye çalışıyor, aynı zamanda uzman çavuş tarafından ismi verilen şahsıda bulmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
HakkariUzman ÇavuşSilahlı Saldırı
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