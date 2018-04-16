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İzmir'de ölü Akdeniz foku bulundu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında ölü Akdeniz foku bulundu

İzmir'de ölü Akdeniz foku bulundu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında ölü Akdeniz foku bulundu

16 Nisan 2018 Pazartesi 20:10
İzmir'de ölü Akdeniz foku bulundu
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ALINAN bilgiye göre, Sığacık kıyılarında denizde Akdeniz foku gören  vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Sualtı Araştırmaları Derneği  Akdeniz Foku Araştırma Grubu ekibi, hayvanın öldüğünü tespit etti.
Ölüm sebebinin tespiti için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner  Fakültesine götürülen Akdeniz fokuna, Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.  Dr. Serap Birincioğlu ve ekibi tarafından nekroskopi yapıldı.
 
Gazetecilere açıklama yapan Birincioğlu, hayvanın hastalık sonucu  öldüğünü tespit ettiklerini ifade etti.
 
Birincioğlu, "Deri altı yağ dokusu tamamen kaybolmuş durumda. Bu da  uzun zamandır hasta olduğunu gösteriyor. Bu hayvan bir anda ölmemiş uzun bir  hastalık süreci geçirmiş." dedi.
 
Nesli tehlike altında
 
Derneğin kurucu üyelerinden Cem Orkun Kıraç da fokta dışarıdan bir  darbe ya da ateşli silah izine rastlanılmadığını belirterek, "Bu bir salgın  hastalık olabilir mi, bu inceleniyor. Bu canlı türünden dünyada 700 tane kalmış.  Kritik dereceden tehlikeye düştü derecesi. Türkiye’de 100 tane olduğunu  biliyoruz." bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirFokAkdeniz FokuSeferihisar
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