İzinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı

ELBEYLİ ilçesinde Höyükte kazı yapan 7 kiyi İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyon ile birlikte yakalandı. Kaçak kazı yapan kişilerle birlikte 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 3 adet merdiven, 3 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet balyoz, bir adet araç ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi. 7 kişi ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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