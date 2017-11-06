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İzinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi, kazı malzemeleri ile birlikte yakalandı

İzinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi, kazı malzemeleri ile birlikte yakalandı

06 Kasım 2017 Pazartesi 16:07
İzinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı
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ELBEYLİ ilçesinde Höyükte kazı yapan 7 kiyi İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyon ile birlikte yakalandı. Kaçak kazı yapan kişilerle birlikte 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 3 adet merdiven, 3 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet balyoz, bir adet araç ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi.
7 kişi ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi. 
 

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KilisElbeyliKazı
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