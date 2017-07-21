Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İzinden dönen askerlere otobüste saldırı!

İzmit’te çarşı iznine çıkan 5 asker, birliğe dönmek üzere bindikleri yolcu otobüsünde tartıştıkları gencin çağırdığı yakınlarının saldırısına uğradı. Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadın, askerlerin saldırıya uğramasına engel olmak için önlerine siper oldu. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

İzinden dönen askerlere otobüste saldırı!

İzmit’te çarşı iznine çıkan 5 asker, birliğe dönmek üzere bindikleri yolcu otobüsünde tartıştıkları gencin çağırdığı yakınlarının saldırısına uğradı. Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadın, askerlerin saldırıya uğramasına engel olmak için önlerine siper oldu. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

21 Temmuz 2017 Cuma 15:39
İzinden dönen askerlere otobüste saldırı!
banner404

OLAY geçen pazar günü, İzmit - Kandıra arasında sefer yapan yolcu otobüsunde meydana geldi. Çarşı izinlerini İzmit’te geçiren askerler, Kandıra’daki birliklerine dönmek için İzmit Halkevi mevkiindeki durakta otobüs beklemeye başladı.
 
Askerler, bu sırada bir gençle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Askerlerle, tartıştıkları genç, gelen Kandıra otobüsüne bindi, tartışma burada da sürdü. Genç, cep telefonuyla akrabalarını ve arkadaşlarını arayarak kendisine 5 kişinin dövdüğünü söyledi, yardım istedi.
 
TEKME TOKAT VURDULAR
 
Gencin yakınları toplanıp, güzergah üzerindeki Çubuklu Osmaniye Mahallesi durağında otobüsün önünü kesip içine girdi. Yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüse dalan grup askerleri tekme tokat dövmeye başladı.
 
ASKERİN ÖNÜNE SİPER OLDU
 
Otobüste bulunan bir kadın, askerleri dövenlere engel olmaya çalıştı. Kadın, askerin önüne siper olsa da saldırganlar kadını iterek askerleri dövmeye devam etti. Bir kişi hırsla koltuğun üzerine çıkarak askere tekmeler attı. Meydana gelen olayın ardından askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ardından da Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
 
Yaşanan anlar otobüsteki güvenlik kamerasına da yansıdı. Jandarma, yaptığı soruşturmanın ardından olaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi gözaltına aldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
IzmitOtobüsAskerlerSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim