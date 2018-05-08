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İYİ Parti standına saldıranlar tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da 8 İYİ Partilinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Ferdi A. ve Şenel B., sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından ‘Kasten silahla (bıçak) yaralama’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi

İYİ Parti standına saldıranlar tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da 8 İYİ Partilinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Ferdi A. ve Şenel B., sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından ‘Kasten silahla (bıçak) yaralama’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi

08 Mayıs 2018 Salı 19:59
İYİ Parti standına saldıranlar tutuklandı
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İSTANBUL Bağcılar’da İYİ Parti standında görev yapan partililere Pazar akşamı bir grup tarafından bıçakların da kullanıldığı saldırı düzenlenmiş saldırıda 8 kişi yaralanmıştı.
 
Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında bıçaklı saldırganların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemleri sona eren şahıslardan 6’sı Emniyet’teki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçağı kullandığı iddia edilen 2 kişi ise bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
 
Şüpheliler Ferdi A. ve Şenel B., savcıya ifade verdi. İki şüpheli savcılıktaki ifadelerini  ardından ‘Kasten silahla (bıçak) yaralama suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
 
Şenel B., savcıya verdiği ifadesinde; “Olay tarihinde saat 18:30 civarında Bağcılar meydanda seçim standını kapatmaya yardım ettim. İYİ parti standının olduğu yerden bir kadının bağırış sesini duydum. Merak ederek baktık. Kadın, polis eşi olduğunu, kendisinin taciz edildiğini söyledi. O anda bir izdiham yaşandı. Çevreden vatandaşlar standın oraya doğru yürüdüler. Kendimizi İYİ Parti ile kavga ederken bulduk. Nasıl olduğunu anlayamadım bir anda oldu. vatandaşları ve kendi arkadaşlarımı ayırdım. Ben kimseye vurmadım. Kavga ederken bulduk dememden maksat kavganın ortasında kalmaktır. Elimde herhangi bir alet ya da bıçak yoktu. Ben kimseyi tehdit etmedim, hakaret etmedim, yaralamadım” dedi.
 
Diğer şüpheli Ferdi A. ise ifadesinde; “Olay tarihinde parti ilçe yöneticimiz olan Ümit Ecevit'in kardeşinin nişanı vardı. Oraya katılacaktık. MHP’nin Bağcılar meydandaki seçim standının toplanmasına yardım ediyordum. Standı topladık saat 19:00 civarıydı. İYİ Parti seçim standının yanında bir bağrışma meydana geldi oradaki bir bayan hem polis hem de polis eşi olduğunu taciz edildiğini söyledi. Polis ekipleri geldiler. Tacizciyi yakaladılar. Çevreden vatandaşlar tacizciye tepki gösterdiler. Biz de aynı şekilde tacizciye tepki gösterdik. Bir anda ortalık kalabalıklaştı. Neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde kargaşa çıktı. İtiş kakışlar yaşandı, benim elimde bıçak ya da her hangi bir alet yoktu. Kimseyi tehdit etmedim, yaralamadım” dedi.
 
 TUTUKLANDILAR
 
İki şahıs da kasten silahla  yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Istanbul BağcılarİYİ Parti
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