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İstinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni yapılan bir binanın istinat duvarı çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 blokta hasar meydana geldi

İstinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni yapılan bir binanın istinat duvarı çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 blokta hasar meydana geldi

09 Aralık 2017 Cumartesi 12:35
İstinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü
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HİSAR Mahallesi'nde 5 blokluk inşaatın istinat duvarı yıkıldı. 3 blokta bulunan 6 daire büyük hasar gördü. Ayrıca taşıyıcı kolonlarda da hasar oluştuğu iddia edildi. Çökme sırasında çıkan sesleri duyan inşaat ustaları son anda kaçtı. Bölgeye 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöküş sebebiyle alakalı teknik araştırma başlatıldı. Polis ve zabıta ekipleri inşaata şerit çekerek bölgeyi yaya trafiğine kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Istinat DuvarıFaciaBursa
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