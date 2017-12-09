İstinat duvarı çöktü, faciadan dönüldü

HİSAR Mahallesi'nde 5 blokluk inşaatın istinat duvarı yıkıldı. 3 blokta bulunan 6 daire büyük hasar gördü. Ayrıca taşıyıcı kolonlarda da hasar oluştuğu iddia edildi. Çökme sırasında çıkan sesleri duyan inşaat ustaları son anda kaçtı. Bölgeye 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöküş sebebiyle alakalı teknik araştırma başlatıldı. Polis ve zabıta ekipleri inşaata şerit çekerek bölgeyi yaya trafiğine kapattı.

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