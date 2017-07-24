Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İstihbarat birimleri o fotoğraftaki şifreyi çözdü

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kurucusu ve lideri Fetullah Gülen'in Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın şifreleri çözüldü

İstihbarat birimleri o fotoğraftaki şifreyi çözdü

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kurucusu ve lideri Fetullah Gülen'in Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın şifreleri çözüldü

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:05
İstihbarat birimleri o fotoğraftaki şifreyi çözdü
banner404

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın, örgüte şifreli mesajlar içerdiği tespit edildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Türk istihbarat birimleri, bununla ilgili çalışma yürüterek fotoğrafın şifrelerini çözdü. FETÖ’nün önceki mesajları da dikkate alınarak çözümlenen şifrelerde, Gülen’in fotoğrafla 3 mesaj ilettiği belirlendi.İstihbarat birimlerine göre, FETÖ elebaşısı Gülen, İslami değerleri hiçe sayıp seccadeye ayakkabılarıyla basarak ABD ve Batı’ya “Radikal değiliz, kutsiyetlerimiz yok, şekilsel hususları dert etmiyoruz. Yükselen Radikalizme karşı bizi kullanın” mesajını iletti. Fotoğrafta arkada kütüphane olmasının da “İlimliyiz, önceliğimiz ilim” mesajı vermeyi amaçladığı belirtildi.Geniş açı çekilen fotoğrafta odada bulunan televizyon ekranında, “Bizim için ümit oldunuz, şimdilerde şölen var bahçelerde, bahardan ses geliyor perde perde, aceleci acele edip dursun, beklenen mutluluk biraz ileride” sözlerine yer verilmişti. Gülen’in bu sözler ile örgüt tabanındaki çözülmeleri önlemeyi ve mensuplarının itirafçı olmalarını engellemeyi amaçladığı değerlendirildi. Umutsuzluğa kapılan örgüt tabanına bu sözlerle, “Deşifre olmayın, itirafçı olmayın, umutsuzluğa kapılmayın” mesajları illetildiği kaydedildi. Gülen’in, ABD’nin en etkili gazetelerinden birine röportaj vererek tabanına ve kamuoyuna “ABD yanımızda, hâlâ güçlüyüz” mesajını vermek istediği ifade edildi.Televizyondaki 00.11 rakamının ise FETÖ elebaşısı Gülen’in “seçilmişlik sendromundan” kaynaklanan bir saplantı olduğu değerlendiriliyor. Gülen’in, bununla kasım ayını işaret ettiği, örgüt tabanına, kasım ayında kurtulacakları mesajını verdiği belirtiliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden beri sürekli yeni tarihler açıklayan örgütün, bu yolla mensuplarının motivasyonunu diri tutmayı ve örgüt içi çözülmelerin önüne geçmeyi hedeflediği kaydediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstihbarat BirimleriFetullahçı Terör ÖrgütüABDTemmuzHabertürkFethullah GülenWall Street Journal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim