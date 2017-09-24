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İşten çıkan madenciler ‘koltuklar kirlenmesin’ diye ayakta seyahat etti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yerin metrelerce altındaki işlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen maden işçileri, kömür karası kıyafetleri nedeniyle 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta seyahat etti

İşten çıkan madenciler ‘koltuklar kirlenmesin’ diye ayakta seyahat etti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yerin metrelerce altındaki işlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen maden işçileri, kömür karası kıyafetleri nedeniyle 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta seyahat etti

24 Eylül 2017 Pazar 16:19
İşten çıkan madenciler ‘koltuklar kirlenmesin’ diye ayakta seyahat etti
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KİLİMLİ ilçesine bağlı Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, akşam saatlerinde iş çıkışı kömür karası kıyafetlerini değiştirmeden beldedeki evlerine gitmek için halk otobüsüne bindi. Özel halk otobüsüne binen 6 maden işçisi, otobüsün boş olmasına rağmen yaklaşık 5 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti.

Boş koltukların olmasına rağmen işçilerin ayakta gitmesine şaşıran diğer yolcular ise gerçeği bir süre sonra anladı. İşçiler, “Kirlenmesin” düşüncesiyle koltuklara oturmadı. O anlar ise aynı otobüsün arka tarafında seyahat eden bir kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraf karesine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise günün karesi olurken, araçta bulunan güvenlik kamerası da o anları saniye saniye kaydetti.

O anları anlatan otobüs şoförü Ogün Bahar, “TTK Karadon Müessesesi’nde çalışan madenci abilerimiz kafesleri bozulduğu için Gelik Müessesesi’nden çıkmışlar. Gelik'ten, Karadon'a gitmek için benim aracıma bindiler ve ayakta yolculuk etmeye başladılar. Ben ‘oturun’ dedim ama ‘koltuklar pislenmesin’ diye oturmadılar. Ben de madenci abilerimizi güzellik olsun diye Karadon İşletme Müdürlüğüne kadar bıraktım. Madenci abilerimiz böyle şeylere özen gösteriyorlar. Koltuklar pislenmesin, sedye pislenmesin diye. Onlar, orada zorluklarla çalıştığı için bizleri düşünerek herhalde koltukların pislendiği zaman silmeye çalışırız diye düşünüyorlar” şeklinde konuştu. İHA

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Anahtar Kelimeler:
MadencilerKoltuklar KirlenmesinAyakta
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