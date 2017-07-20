Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İşten atıldı, dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde eski patronu 39 yaşındaki Mehmet Yorgun ile işçilerden 37 yaşındaki Hakan Köşker’i tüfekle öldürüp, 34 yaşındaki Sinan Köşker’i de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki Emre Göçüm’ün, uyuşturucu hap kullandığı için işten atıldığı, buna sinirlenerek cinayetleri işlediği bildirildi

İşten atıldı, dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde eski patronu 39 yaşındaki Mehmet Yorgun ile işçilerden 37 yaşındaki Hakan Köşker’i tüfekle öldürüp, 34 yaşındaki Sinan Köşker’i de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki Emre Göçüm’ün, uyuşturucu hap kullandığı için işten atıldığı, buna sinirlenerek cinayetleri işlediği bildirildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:22
İşten atıldı, dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
banner404

OLAY, dün akşam merkez Numune Mahallesi 187 Sokak’ta bulunan fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında işçi olarak çalışan Emre Göçüm, bir süre önce işten çıkarıldı. Uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülen Göçüm, fırına gelip eski patronu Mehmet Yorgun ile tartıştı. Yorgun’un ’uyuşturucu hap kullandığı için çalıştırılmayacağını’ söylediği Göçüm, dün akşam pompalı av tüfeğiyle yine geldi, fırının içine doğru rastgele ateş edip, kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Yorgun ile işçiler Hakan Köşker ve kardeşi Sinan Köşker, ağır yaralandı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Yorgun ve Hakan Köşker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Sinan Köşker’in da sabaha karşı duran kalbi tekrar çalıştırılıp yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
 
Katil zanlısı Göçüm, kısa süre sonra polis tarafından olayda kullandığı belirtilen silah ile yakalanarak gözaltına alındı. Göçüm, ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemi altına adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
HatayİskenderunNumune
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim