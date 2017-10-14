Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
15 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Ekim 2017 Alanya -...
Suda doğum merkezleri artacak!
Suda doğum merkezleri artacak!
SGK, grip aşısı ödemelerine açıklık getirdi!
SGK, grip aşısı ödemelerine açıklık...
banner468

İstek şarkı istedi diye döverek öldürdüler!

Çorlu’da iddialara göre, gittiği eğlence mekanında sahnedeki şarkıcıdan şarkı isteyen bir genç yaşanan tartışma sonucu mekanın işletmecileri ile kavga etti. İşletmecilerin döverek dışarı attığı genç hayatını kaybetti

İstek şarkı istedi diye döverek öldürdüler!

Çorlu’da iddialara göre, gittiği eğlence mekanında sahnedeki şarkıcıdan şarkı isteyen bir genç yaşanan tartışma sonucu mekanın işletmecileri ile kavga etti. İşletmecilerin döverek dışarı attığı genç hayatını kaybetti

14 Ekim 2017 Cumartesi 17:18
İstek şarkı istedi diye döverek öldürdüler!
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, olay, Çorlu’da Muhittin Mahallesi Aslan Sokak üzerinde yer alan bir eğlence mekanında yaşandı. İddialara göre, Yetiş Akbulak (36) adlı genç eğlenmek için gittiği barda sahnedeki sanatçıdan istek şarkı istedi. Ancak istek şarkısı nedeniyle Akbulak ile mekan çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya eğlence mekanının işletmecileri H.Y., T.Y. ve M.P. de dahil oldu. Eğlence mekanında işletmeciler tarafından darp edilen Yetiş Akbulak’ın hareketsiz kaldığını fark eden şüpheliler genç adamı mekan dışına çıkardı. Bu sırada olay sokak üzerinde devriye gezen trafik ekipleri tarafından da fark edildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda dayak yiyen Yetiş Akbulak için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yetiş Akbulak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kavga ile ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÇorluYetiş Akbulak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent bu heykeli konuşuyor! Başkan'dan vatandaşa imalı gönderme
Kent bu heykeli konuşuyor! Başkan'dan vatandaşa imalı gönderme
PKK artık sadece Doğu ve Güneydoğu istemiyor
PKK artık sadece Doğu ve Güneydoğu istemiyor
Eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
Eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim