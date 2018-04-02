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İstediği durakta indirmedi, ışıkları kapatıp genç kızın yanına gitti!

Halk otobüsünde son yolcu kalan üniversiteli genç kız inmek için düğmeye bastı. Durakta durmayan şoför, aracın ışıklarını kapatıp genç kızın yanına gitti ve '"Konuşmak istiyorum. Kimseyi arama" dedi

İstediği durakta indirmedi, ışıkları kapatıp genç kızın yanına gitti!

Halk otobüsünde son yolcu kalan üniversiteli genç kız inmek için düğmeye bastı. Durakta durmayan şoför, aracın ışıklarını kapatıp genç kızın yanına gitti ve '"Konuşmak istiyorum. Kimseyi arama" dedi

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:08
İstediği durakta indirmedi, ışıkları kapatıp genç kızın yanına gitti!
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İSTANBUL'UN göbeği Mecidiyeköy'den Ortaköy'deki evine gitmek için saat 22.00 sıralarında halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi genç kız, şoför dehşeti yaşadı. Şubat ayında gerçekleşen olayda, iddiaya göre 19 yaşındaki genç kız tüm yolcular inince otobüste tek kaldı. Ortaköy'de inmek isteyen L.M. düğmeye bastı ancak şoför A.A. durakta durmadı. İddiaya göre, otobüsü durak dışında bir yerde durduran şoför, aracın ışıklarını da kapatıp genç kızın yanına gitti. Kendisiyle konuşmak istediğini ve kimseyi aramamasını söyledi. Şoföre tepki gösteren L.M. ise cep telefonuyla ailesini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine otobüs şoförü kapıları açtı. Araçtan inen L.M., polise giderek şikâyetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

L.M., olayı polise şöyle anlattı: "Son durağa doğru otobüste sadece ben ve şoför kaldı. İnmek için 2 kere düğmeye bastım, durmadı. Şoföre seslendim, aracı kullanmaya devam etti ve daha sonra durdu. Aracın iç ışıkları sönüktü. Yanıma geldi, benimle konuşmak istediğini söyledi. Telefonla babamı aradım. 'Korkma, sadece konuşmak istiyorum. Kimseyi arama' dedi. Daha sonra geri çekildi. Kapıları açtı, otobüsten indim. Şahıs cinsel bir şekilde girişimde bulunmadı. Beni çok korkuttu. Okuldan geç çıktığım için bu saatte otobüse biniyorum. Şikayetçiyim."

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre karakolda ifadesi alınan A.A. ise suçlamaları reddedip şunları söyledi: "Son seferimdi. Tüm yolcular inmişti, ışıkları söndürdüm. Evime erken gitmek için son durağa uğramadım. Yoluma devam ederken orta kapının ışığının yandığını gördüm. Bir bayan bir şeyler söyledi. Yabancıydı, anlamadım. İnmek istediğini anladım. Müsait bir yer bularak durdum, kapıyı açtım. Bayana karşı kötü bir niyetim yoktur. Asla temasta bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum."

DAVA AÇILDI

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianamede, şüphelinin müştekiyi rızası dışında araçtan indirmeyerek kısa süre de olsa alıkoyduğu ve konuşmak istediğini belirterek cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Müştekinin kararlı tavırları nedeniyle olayın ileri boyutlara varmadığı ifade edilen iddianamede, A.A.'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel taciz" suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
SoruşturmaHalk OtobüsüOrtaköy
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