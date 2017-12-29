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İşte veresiye için istediği 'belgeler'

Samet Totaş'ın (26) dükkânının camına veresiye tıraş olmak isteyenler için astığı liste görenleri şaşırttı. Veresiye tıraş için birçok evrak isteyen Totaş, amacının bu tür teklifle gelenleri protesto etmek olduğunu söyledi

İşte veresiye için istediği 'belgeler'

Samet Totaş'ın (26) dükkânının camına veresiye tıraş olmak isteyenler için astığı liste görenleri şaşırttı. Veresiye tıraş için birçok evrak isteyen Totaş, amacının bu tür teklifle gelenleri protesto etmek olduğunu söyledi

29 Aralık 2017 Cuma 19:56
İşte veresiye için istediği 'belgeler'
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SİVAS'IN Abdulvahabi Gazi Mahallesi, Abdulvahabi Caddesi üzerinde 10 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Samet Totaş, dükkânına tıraş olmaya gelenlerin birçoğunun veresiye teklifinden bıktı. Bazı müşterileri de ücret ödemeden birkaç kez tıraş olduktan sonra bir daha dükkânına uğramayan Totaş, veresiyeye karşı ilginç bir yönteme başvurdu. Samet Totaş, iş yerinin aynasına ve camına 'Veresiye için gerekli belgeler' listesi astı. Samet Totaş, veresiye tıraş olmak isteyenlerden 'kimlik fotokopisi, memur kefili en az 3 kişi, 2 adet biyometrik fotoğraf, ikametgâh belgesi, adına kayıtlı fatura, sabıka kaydı, E sınıf ehliyet, sigara kullanmadığını gösteren sağlık raporu, maaş bordrosu, kredi kartı olmadığını gösteren yazı ve en yakın merkez cami imamından yeterlilik belgesi' gibi belgeler istedi. Totaş'ın iş yerinin camına astığı liste görenleri şaşırttı.

'VERESİYEDEN BIKTIM'

Astığı listeyle veresiye teklif edenleri protesto etmeyi amaçladığını ifade eden Samet Totaş, belgeleri getiren müşterileri bedava tıraş edeceğini söyledi. Totaş, şunları söyledi:

"Bu yazının sebebi insanlarımızın duyarsız davranışıdır. Sabahları dükkâna geliyorum, hiç siftah etmeden veresiye tıraş olup gidiyorlar. Paralarının olmadığını söylemeden tıraş oluyorlar. Öğle oluyor biz yemek paramızı bile çıkarmamış oluyoruz. Gelen veresiye, giden veresiye. Artık bıktım. O yüzden böyle bir şeye başvurdum. Dükkânıma astığım ilanda veresiye tıraş olmak istiyorlarsa bazı evrakları getirmelerini istedim. Banka yazısı gibi bu evrakları tamamlayıp getirenleri ben ömür boyu bedava tıraş edeceğim. Bu evrakları kimsenin tamamlayacağını sanmıyorum. Biz müşterilerimizi seviyoruz. Bu, kaçak müşteriler için geçerli. Biz bu dünyada en zor mesleklerden birini yapıyoruz. Sabahları erken kalkıyoruz ve akşamları geç kapatıyoruz. Yeri geliyor yemeğimizi yiyemiyoruz, yeri geliyor namazımızı kılamıyoruz. Biz bunları sadece müşterilerimizin memnuniyeti için yapıyoruz. Lütfen kimse veresiye teklif etmesin."
 

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Anahtar Kelimeler:
Samet Totaş
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