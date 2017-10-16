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İşte Türkiye'deki AVM'lerin sayısı ve kapladıkları alan

JLL Türkiye'nin raporuna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de 379 olan AVM sayısı, bu yılın aynı döneminde 393 olarak hesaplandı

İşte Türkiye'deki AVM'lerin sayısı ve kapladıkları alan

JLL Türkiye'nin raporuna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de 379 olan AVM sayısı, bu yılın aynı döneminde 393 olarak hesaplandı

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:56
İşte Türkiye'deki AVM'lerin sayısı ve kapladıkları alan
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AVM arzı bu yılın üçüncü çeyreğinde 12 milyon metrekareye ulaştı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 379 olan AVM sayısı, bu yılın aynı döneminde 393 olarak hesaplandı.  İstanbul'da A sınıfı ofis arzı bir yılda 700 bin metrekare artarken, lojistik sektöründeki kiralama işlem hacminde yüzde 137'lik artış kaydedildi. Turizmde ise ciddi toparlanma sinyalleri var.

AVM'LER 12 MİLYON METREKARE YER KAPLIYOR

Rapora göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde 379 olan AVM sayısı, bu yılın aynı döneminde 393 olarak hesaplandı. 11,2 milyon metrekare olan AVM arzı ise, 12 milyon metrekareye çıktı. Alışveriş merkezi arzında önemli bir paya sahip olan  İstanbul'un, Toplam Kiralanabilir Alanın (TKA) yüzde 36'sına ev sahipliği yaptığı hesaplandı.

OFİSTE YENİ PROJELERİN ADRESİ ANADOLU YAKASI OLDU

İstanbul'daki A sınıfı ofis arzı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4.5 milyon metrekare iken, bu yıl 5.2 milyon metrekareye ulaştı. Anadolu Yakası, inşaat halindeki yeni projelerin yüzde 74'üne ev sahipliği yaparken, üçüncü çeyrekteki kiralama işlemleri açısından  Ümraniye ve  Ataşehir bölgeleri ön plana çıktı.  Avrupa Yakası'nda ise  Kağıthane ve Merkezi İş Alanı bölgesi kapsamında  Maslak kiralama işlemlerinde gözde bölgeler arasında yer aldı.
Lojistik sektöründe ise bu yılın üçüncü çeyreğinde işlem hacminde önemli artış görüldü.  İstanbul ve  Kocaeli alt pazarlarındaki lojistik arzı, 2016'nın üçüncü çeyreğine göre 682 bin metrekare artarak 9.5 milyon metrekareye ulaştı. Bir yıl öncesine göre kiralama işlem hacmi özelinde yüzde 137'lik artış kaydedildi.

TURİZMDE TOPARLANMA SİNYALLERİ

JLL'nin raporuna göre 2017 Ocak - Ağustos döneminde  İstanbul'a gelen toplam yabancı ziyaretçi ve yabancı yolcu sayıları, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 3 oranında artış gösterdi.  İstanbul, 'Genel' otel performansı özelinde bu yılın ilk sekiz ayında doluluk oranında yüzde 25'lik artış kaydetti ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'a çıktı. Günlük oda fiyatı yüzde 18 oranında düşerek 76.8 Euro olurken, oda başına gelir yüzde 2 arttı.

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Türkiye CumhuriyetiAvrupa YakasıKağıthaneÜmraniyeAtaşehir
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