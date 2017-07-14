İşte kana bulayan kadın terörist

İSTANBUL Beşiktaş'taki Vodafone Park'ın çevresinde çevik kuvvet polisine yönelik hain saldırıların planlayıcısı ve keşfini yapan teröristler M.E.T. ve Zozan K. ile Gülşen B.'nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Beşiktaş Vodafone Park yakınlarında 44 kişinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen Zozan K.'nın görüntüleri ortaya çıkarken, Gülşen B.'nin Fatih Vezneciler'deki 13 kişinin şehit olduğu saldırı öncesi keşif yaptığı iddia iddia ediliyor.
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