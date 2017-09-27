İşte kalan ‘ömrünüz’ TÜİK açıkladı…

TÜİK’in raporuna göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.

15 YAŞINDAKİ ERKEKLERİN 61,5 YILI KIZLARIN İSE 64,2 YILI KALDI

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıl olurken, erkekler için bu süre 61,5 yıl, kadınlar için ise 66,8 yıl oldu.

30 YAŞINDAKİ ERKEKLER 47 YILINIZ DAHA VAR!

Türkiye’de, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,6 yıl olurken, erkekler için bu süre 47,1 yıl, kadınlarda ise 52,1 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olduğu bildirildi.

50 YAŞINDAKİLER SON 30,5 YILINIZ

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl olarak hesaplanırken, erkekler için bu süre 28,2 yıl iken, kadınlarda 32,7 yıl oldu.

TÜKİ’E GÖRE 65 YAŞINDAKİ ERKEKLERİN SADECE 3 YILI KALDI

Türkiye’de, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17,8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 16,1 yıl iken, kadınlarda 19,3 yıl olarak hesaplanırken, diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması beklendi.

ÖMRÜMÜZ KISALIYOR

Rapora göre; ömrümüzde yıldan yıla azalıyor. Mesela yeni doğmuş kız çocukları için ortalama yaşam süresi 80,7. Şu an 65 yaşında olan kadınlar için ise bu rakam 84,3.