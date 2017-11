İstanbullunun kitap fuarına akmasının sebebi ortaya çıktı

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Bu yoğunluğun kitap fuarı için olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İzdihamın TÜYAP kitap fuarındaki imza gününde okuyucularla buluşan Komedyen Cem Yılmaz'dan kaynaklandığı ortaya çıktı.

ÜST GEÇİTTE İZDİHAM YAŞANDI

Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte izdiham yaşandı. Metrobüsle gelenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.

FUAR ALANINDA AŞIRI YOĞUNLUK VAR

Fuara gelenler, uzun kuyruklardan sonra fuar salonlarına girebildi. Fuar alanında da yoğunluk göze çarptı.

CEM YILMAZ İZDİHAMI

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile oyuncu Zafer Algöz TÜYAP 36'ncı İstanbul Kitap Fuarı'nda, kitapseverlerle bir araya geldi. Fuarın 14'üncü salonunda imza törenine katılan oyuncular, AROG, GORA, Hokkabaz, Yahşi Batı, Ali Baba ve 7 Cüceler ile Pek Yakında filmlerinin senaryolarının kitaplarını imzalarken, Cem Yılmaz'ın esprileri kitapseverleri güldürdü.

ESPRİLERİ İMZA GÜNÜNE DAMGA VURDU

Yan yana oturmalarına karşın, en çok ilgi kendisine gösterilince ağabeyine dönen Cem Yılmaz, "Ağabeyime sadece akrabalar imzalatıyor" dedi. Can Yılmaz ise, "Biz bu okuyuculara geçen hafta imza vermiştik zaten" diye yanıt verdi. Bunun üzerine kitap imzalatmaya gelen bir grup öğrenci, Can Yılmaz için yaptıkları hediyeleri takdim etti. Bir okuyucusuna elleriyle kayısı yediren Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'a, "Size güvenmiyorum parayla adam tutmuşsunuzdur" dedi. Yılmaz'ın bu sözleri imza törenine katılanları gülümsetti.