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İstanbullular, akın akın oraya gidiyor! Üst geçitteki izdihama dikkat

İstanbullular, 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na akın etti. Metrobüsle gelenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı

İstanbullular, akın akın oraya gidiyor! Üst geçitteki izdihama dikkat

İstanbullular, 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na akın etti. Metrobüsle gelenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı

11 Kasım 2017 Cumartesi 15:03
İstanbullular, akın akın oraya gidiyor! Üst geçitteki izdihama dikkat
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36. Uluslararası  İstanbul Kitap Fuarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği  Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti.

ÜST GEÇİTTE İZDİHAM YAŞANDI

Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte izdiham yaşandı. Metrobüsle gelenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.
FUAR ALANINDA AŞIRI YOĞUNLUK VAR

Fuara gelenler, uzun kuyruklardan sonra fuar salonlarına girebiliyor. Fuar alanında da yoğunluk göze çarpıyor.

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İstanbullularTüyapKitap Fuarı
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