İstanbullular, akın akın oraya gidiyor! Üst geçitteki izdihama dikkat

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti.
ÜST GEÇİTTE İZDİHAM YAŞANDI
Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte izdiham yaşandı. Metrobüsle gelenlerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.
FUAR ALANINDA AŞIRI YOĞUNLUK VAR
Fuara gelenler, uzun kuyruklardan sonra fuar salonlarına girebiliyor. Fuar alanında da yoğunluk göze çarpıyor.
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