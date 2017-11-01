İstanbul'un göbeğinde tecavüz etmişti! Bakın nerede yakayı ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Kırgız uyruklu E.A'nın, 26 Ağustos günü Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

İSTANBUL 'DA Kırgız uyruklu üniversite öğrencisine tecavüz ettiği öne sürülen şüpheli, Kıbrıs'a kaçmaya çalışırken Adana'da yakalandı.

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