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İstanbul'un göbeğinde tecavüz etmişti! Bakın nerede yakayı ele verdi

İstanbul'da Kırgız asıllı üniversite öğrencisi genç kıza tecavüz ettikten sonra gasp eden saldırgan, Kıbrıs'a kaçma planları yaparken Adana otogarında yakalandı

İstanbul'un göbeğinde tecavüz etmişti! Bakın nerede yakayı ele verdi

İstanbul'da Kırgız asıllı üniversite öğrencisi genç kıza tecavüz ettikten sonra gasp eden saldırgan, Kıbrıs'a kaçma planları yaparken Adana otogarında yakalandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:52
İstanbul'un göbeğinde tecavüz etmişti! Bakın nerede yakayı ele verdi
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İSTANBUL'DA Kırgız uyruklu üniversite öğrencisine tecavüz ettiği öne sürülen şüpheli,  Kıbrıs'a kaçmaya çalışırken  Adana'da yakalandı.

TECAVÜZ ETTİKTEN SONRA GASP ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile  Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Kırgız uyruklu E.A'nın, 26 Ağustos günü  Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

KIBRIS'A KAÇMAYI PLANLIYORDU

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı F.Y'nin,  İstanbul'dan otobüsle  Mersin'e gittiği, oradan  Kıbrıs'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

İstanbul polisi, F.Y'yi  Adana'da şehirler arası otobüste yakaladı. Şüphelinin,  İstanbul Emniyet Müdürlüğü' ne getirileceği bildirildi.

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İstanbulTecavüz
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