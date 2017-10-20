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İstanbul'un Alanyalı başkanı Uysal muhtarlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alanyalı başkanı  Mevlüt Uysal, muhtarlarla bir araya geldi. Uysal, "Amcam ve ağabeyim de eski muhtar olduğu için muhtarların sorunlarını en iyi bilenlerdenim" dedi

İstanbul'un Alanyalı başkanı Uysal muhtarlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alanyalı başkanı  Mevlüt Uysal, muhtarlarla bir araya geldi. Uysal, "Amcam ve ağabeyim de eski muhtar olduğu için muhtarların sorunlarını en iyi bilenlerdenim" dedi

20 Ekim 2017 Cuma 17:54
İstanbul'un Alanyalı başkanı Uysal muhtarlarla buluştu
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Haber: Alper KUTAY

KADİR Topbaş'ın istifasının ardından meclis kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal, Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde muhtarlarla buluştu. Masaları gezerek muhtarlarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Uysal, İstanbul'a hizmet etmenin ayrıcalık olduğunu belirterek,  Başakşehir Belediye Başkanlığı ve  Küçükçekmece'de  AKP İlçe Başkanlığı yaptığı için ilçelerin muhtarlarının kendisini yakından tanıdığını söyledi. Amcasının ve ağabeyinin geçmişte muhtarlık yapması nedeniyle muhtarlığın sorumluluğunu bilen bir aileden geldiğini anlatan Mevlüt Uysal, "Muhtarlığın ne kadar zor olduğunu bilen bir aileden gelmemden dolayı muhtarlara karşı özel bir muhabbetim ve sevgim vardır.  Başakşehir'de de en çok muhtarlarla görüştüm. Muhtarlıklarımızın giderlerinin karşılanmasına özen gösterdim. Muhtarlar, belediyelerimizin doğrudan çözüm ortağıdır" dedi.

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İstanbulAlanyalıMevlüt UysalBaşkanMuhtar
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