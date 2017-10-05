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İstanbul için çok kritik uyarı: Kaybedecek zaman kalmadı!

İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Zanını, "Sürekli sismik hareketlerin yaşandığı bir şehir olmasından dolayı İstanbul'daki tarihi yapıların restorasyonuna hemen başlanması gerekiyor. Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İstanbul hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip bir şehir. Çok fazla deprem gerçekleşti. Bugün de çok yüksek düzeyde sismik hareketler yaşanıyor. Dolayısıyla çok acil bir şekilde bu projeleri hayata geçirip tamamlamak zorundayız" dedi

İstanbul için çok kritik uyarı: Kaybedecek zaman kalmadı!

İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Zanını, "Sürekli sismik hareketlerin yaşandığı bir şehir olmasından dolayı İstanbul'daki tarihi yapıların restorasyonuna hemen başlanması gerekiyor. Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İstanbul hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip bir şehir. Çok fazla deprem gerçekleşti. Bugün de çok yüksek düzeyde sismik hareketler yaşanıyor. Dolayısıyla çok acil bir şekilde bu projeleri hayata geçirip tamamlamak zorundayız" dedi

05 Ekim 2017 Perşembe 19:53
İstanbul için çok kritik uyarı: Kaybedecek zaman kalmadı!
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İTALYAN Assorestauro Birliği Başkanı Alessando Zanını,  İstanbul'un sürekli sismik hareketlerin olduğu bir şehir olması nedeniyle tarihi  yapıların restorasyonu ile ilgili projelerin bir an önce hayata geçirilmesi  gerektiğini belirterek, ''Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İstanbul hem Roma  hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip bir şehir. Çok fazla deprem gerçekleşti.  Bugün de çok yüksek düzeyde sismik hareketler yaşanıyor. Dolayısıyla çok acil bir  şekilde bu projeleri hayata geçirip tamamlamak zorundayız.'' dedi. 
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İtalyan Assorestauro Birliği ortaklığında  düzenlenen "Tarihi Yapılarda Deprem Risklerinin Yönetimi" adlı uluslararası  sempozyum İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde yapıldı.
 
Sempozyumda bir konuşma yapan İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı  Zanını, sürekli sismik hareketlerin yaşandığı bir şehir olmasından dolayı  İstanbul'daki tarihi yapıların restorasyonuna hemen başlanması gerektiğini  söyledi.
 
Zanını, İtalya'da da sık sık gerçekleşen depremlerden dolayı tarihi  yapıların restorasyonlarına önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:
 
''Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İtalya'da son dönemlerde  gerçekleşen depremler bizim tarihi yapılarımızın ne kadar sağlam olduğunu  gösteriyor. Fakat her deprem biraz daha bu yapıları zorluyor. Dolayısıyla biz de  bu kültürel tarihimizi korumak için büyük bir çaba harcıyoruz. Bugün  İstanbul'dayız. Hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip ve İstanbul'da  çok fazla deprem gerçekleşti. Bugün de çok yüksek düzeyde sismik hareketler  yaşanıyor. Dolayısıyla çok acil bir şekilde bu projeleri hayata geçirip  tamamlamak zorundayız. Türkiye ve İtalya olarak geçmiş değerlerimizi geleceğe  taşımaya çalışıyoruz.''
 
"İstanbul'daki çalışmalar için tam bir mutabakat"
 
İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Alessando Zanını, Türkiye'de ve  böyle bir projenin içinde bulunmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde ve katkılarıyla gerçekleşen bu  sempozyumun her ülke için de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Zanını,  Türkiye-İtalya ilişkilerini değerlendirdi.
 
"Tarihi yapılarda deprem risklerinin yönetimi'' ile ilgili ortak  çalışma konusunda açıklamalarda bulunan Zanını, ''Ülkelerimizin ilişkileri çok  uzun ve köklü bir geçmişe dayanıyor. Bu ilişkileri iki ülkenin de ortak sorunu  olan deprem konusunda birlikte çalışmakla da gösterdik. Vakıflar Genel Müdürlüğü,  İtalyan Assorestauro Birliği'ne birlikte çalışma çağrısı yaptı. Bunun üzerine  Türkiye ile birlikte çalışmalara başladık.  Gerek İtalya'da gerek Türkiye'de  depremle ilgili çalıştaylarda ortak müzakarelerde bulunduk. Tecrübelerimizi  birleştirme konusunda bu çalışmalar İtalyan Assorestauro Birliği'ne de büyük  katkılar sundu.'' şeklinde konuştu.
 
Türkiye'de restorasyon sektörünün gelişmesi için de ortak bazı  projelere imza attıklarını belirten Zanını, İstanbul'daki çalışmalar için tam bir  mutabakat sağlandığını kaydetti.
 
Zanını, Türkiye ve İtalya Kalkınma Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşen  'tarihi yapıları yeniden yapılandırma' projelerinin kendileri için çok önemli  olduğunu ifade etti.
 
İstanbul Valiliği tarafından da desteklenen bu projenin hayati önemde  olduğunu vurgulayan Zanını, şöyle konuştu:
 
''Deprem riski olan tarihi yapıların restorasyonu ile ilgili  düzenlenen bu sempozyum her iki ülke için de son derece önemli. Bu konuda  kalkınma bakanımız ve uzman arkadaşlarımız birtakım konuşmalar yapacak. Öneriler  sunacak ve bu öneriler üzerine müzakere edilecektir. Bu ayrıca gelecekte  gerçekleştireceğimiz iş birliği için de son derece önemli.''
 

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