İstanbul için çok kritik uyarı: Kaybedecek zaman kalmadı!

İTALYAN Assorestauro Birliği Başkanı Alessando Zanını, İstanbul'un sürekli sismik hareketlerin olduğu bir şehir olması nedeniyle tarihi yapıların restorasyonu ile ilgili projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, ''Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İstanbul hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip bir şehir. Çok fazla deprem gerçekleşti. Bugün de çok yüksek düzeyde sismik hareketler yaşanıyor. Dolayısıyla çok acil bir şekilde bu projeleri hayata geçirip tamamlamak zorundayız.'' dedi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İtalyan Assorestauro Birliği ortaklığında düzenlenen "Tarihi Yapılarda Deprem Risklerinin Yönetimi" adlı uluslararası sempozyum İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde yapıldı.



Sempozyumda bir konuşma yapan İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Zanını, sürekli sismik hareketlerin yaşandığı bir şehir olmasından dolayı İstanbul'daki tarihi yapıların restorasyonuna hemen başlanması gerektiğini söyledi.



Zanını, İtalya'da da sık sık gerçekleşen depremlerden dolayı tarihi yapıların restorasyonlarına önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:



''Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İtalya'da son dönemlerde gerçekleşen depremler bizim tarihi yapılarımızın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Fakat her deprem biraz daha bu yapıları zorluyor. Dolayısıyla biz de bu kültürel tarihimizi korumak için büyük bir çaba harcıyoruz. Bugün İstanbul'dayız. Hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip ve İstanbul'da çok fazla deprem gerçekleşti. Bugün de çok yüksek düzeyde sismik hareketler yaşanıyor. Dolayısıyla çok acil bir şekilde bu projeleri hayata geçirip tamamlamak zorundayız. Türkiye ve İtalya olarak geçmiş değerlerimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz.''



"İstanbul'daki çalışmalar için tam bir mutabakat"



İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Alessando Zanını, Türkiye'de ve böyle bir projenin içinde bulunmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde ve katkılarıyla gerçekleşen bu sempozyumun her ülke için de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Zanını, Türkiye-İtalya ilişkilerini değerlendirdi.



"Tarihi yapılarda deprem risklerinin yönetimi'' ile ilgili ortak çalışma konusunda açıklamalarda bulunan Zanını, ''Ülkelerimizin ilişkileri çok uzun ve köklü bir geçmişe dayanıyor. Bu ilişkileri iki ülkenin de ortak sorunu olan deprem konusunda birlikte çalışmakla da gösterdik. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İtalyan Assorestauro Birliği'ne birlikte çalışma çağrısı yaptı. Bunun üzerine Türkiye ile birlikte çalışmalara başladık. Gerek İtalya'da gerek Türkiye'de depremle ilgili çalıştaylarda ortak müzakarelerde bulunduk. Tecrübelerimizi birleştirme konusunda bu çalışmalar İtalyan Assorestauro Birliği'ne de büyük katkılar sundu.'' şeklinde konuştu.



Türkiye'de restorasyon sektörünün gelişmesi için de ortak bazı projelere imza attıklarını belirten Zanını, İstanbul'daki çalışmalar için tam bir mutabakat sağlandığını kaydetti.



Zanını, Türkiye ve İtalya Kalkınma Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşen 'tarihi yapıları yeniden yapılandırma' projelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.



İstanbul Valiliği tarafından da desteklenen bu projenin hayati önemde olduğunu vurgulayan Zanını, şöyle konuştu:



''Deprem riski olan tarihi yapıların restorasyonu ile ilgili düzenlenen bu sempozyum her iki ülke için de son derece önemli. Bu konuda kalkınma bakanımız ve uzman arkadaşlarımız birtakım konuşmalar yapacak. Öneriler sunacak ve bu öneriler üzerine müzakere edilecektir. Bu ayrıca gelecekte gerçekleştireceğimiz iş birliği için de son derece önemli.''