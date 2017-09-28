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İstanbul'da terör operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı

28 Eylül 2017 Perşembe 20:39
İstanbul'da terör operasyonu: 3 tutuklama
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör  örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışma  kapsamında, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde sorumlu düzeyde  faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriyeli R.A.O, geçen hafta Esenyurt'ta  yakalandı.
 
Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan E.A,  Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Sahil Parkı'nda yapılan kontrollerde gözaltına  alındı.
 
Aynı suçtan aranan L.A. ise Ü.B.Ş. adına düzenlenen sahte pasaportlla  yurt dışına gitmek isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler,  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulTerör Operasyonu
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