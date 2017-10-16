İstanbul'da silahlı saldırı: 2 ölü

OLAY, Esenyurt’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre cadde ortasında karşılanan dayı ve iki yeğeni 8 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada dayı, iki yeğenini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda ağır yaralanan iki yeğen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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