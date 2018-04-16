İstanbul'da feci kaza! Kamyon içinde sıkışıp kaldı

KAZA, Hadımköy İstanbul Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 61 K 6413 plakalı nakliye kamyonu sürücüsü trafik ışıklarına geldiği esnada iddiaya göre önce önündeki hususi otoya ardından da ışıklarda bekleyen 16 EN 538 plakalı tıra arkasından çarptı. Nakliye kamyonu içerisinde bulunan sürücü N.T. feci kaza sonrası kamyon içinde sıkıştı. N.T.'nin yardımına kazaya karıştığı aracın sürücüleri koştu. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Sürücü N.T. ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. İstanbul istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik ise bir süre durdu.