İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugün seçiliyor

2004 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından 5216 Sayılı Belediye Kanunu’na göre İstanbul Valisi Vasip Şahin’in çağrısıyla toplanan meclis üyeleri bugün Topbaş’ın ardından yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçecek. CHP'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak açıklanırken AKP’nin adayı ise henüz açıklanmadı. Öte yandan olağanüstü toplanan 309 üyeli İBB Meclisi’nde AK Parti’den 179, CHP’den 127, MHP’den 2 ve bağımsız 1 üye bulunuyor. 2019 seçimlerine kadar İstanbul'u yönetecek olan ismin belirlenmesi için ise adaylardan birinin oylamanın ilk turunda ya da ikinci turunda meclis üye sayısının 3’te 2’sini alması gerekiyor. Adaylar ilk iki turda 206 oy çoğunluğunu yakalamazsa 3’üncü turda adaylardan meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan kişi İstanbul’un yeni başkanı seçilecek.

Öte yandan oylamanın yapılacağı İBB Meclis Salonunda seçim için oy sandıkları kondu. Son hazırlıklar devam ediyor.